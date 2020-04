Se mentono pure i numeri La tentazione di applicare modelli a fenomeni complessi come le epidemie genera l’ingannevole sensazione di poter calcolare il diffondersi dei virus di Gilberto Corbellini

Coronavirus, esperto: bene il trend ma il virus non sparisce

4' di lettura

È il loro momento. Mai prima, di fronte a un fenomeno complesso e mondialmente impanicante come la pandemia, statistici, modellisti e matematici hanno goduto di tanto ascolto e fama. I modelli matematici di fenomeni complessi sono affascinanti, forse eccitanti. Ma sono anche epistemologicamente ingannevoli.

I modellisti si sono dimenticati la raccomandazione dello statistico britannico George Box: «Tutti i modelli sono falsi. Ma qualcuno è utile». Se sono tutti falsi quel che conta, diceva, è capire in che senso lo sono: «Non è appropriato preoccuparsi dei topi quando abbiamo a che fare con tigri». Siamo inclini a pensare che quello che sembra funzionare debba essere anche vero. Paul Valéry ammoniva che «Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable». Solo se si è consapevoli di dire cose false si può arrivare alla verità. Pablo Picasso docet: «tutti sappiamo che l'arte non contiene verità. L’arte è falsità che ci consente di capire la verità, almeno quella che ci è consentito di conoscere. L’artista deve sapere come convincere gli altri che le sue menzogne sono vere» (1923).

Forse perché è giovane o forse perché ha scelto di rincorrere la notorietà piuttosto che la conoscenza, ma Kucharski non sembra consapevole di questi insegnamenti. Almeno per quel che risulta da un libro che esce al momento giusto ed è stato scritto in fretta, con diversi svarioni storici e accatastando insieme fatti, ipotesi, risultati e problemi eterogenei, per tirarci fuori l’idea del titolo. Il titolo è azzeccato e la sfida che raccoglie importante, ma la tesi è semplicistica (tanto per cambiare). Egli ritiene che lo stesso tipo di modellizzazione matematica, sviluppato per descrivere la dinamica delle epidemie possa servire per capire l’infettivologia informatica, il rischio finanziario, la circolazione delle fake news, la costruzione delle reti di amicizia, l’esplosione di comportamenti violenti, etc. Sì e no.

La matematica del contagio parassitario viene oggi usata anche per definire i trend di fenomeni sociali, in particolare dannosi. Il termine latino contagium era usato nell’antica Roma da scrittori e filosofi (es. Ennio, Livio, Ovidio, Seneca, etc.) per significare la diffusione di cose negative sul piano sociale, in particolare le malattie, non secondariamente per il tramite delle intolleranze religiose (es. ebrei ed eretici). Nel 1546 Girolamo Fracastoro, usando con intelligenza il pensiero magico, elaborava una teoria parascientifica del contagio nel De contagione et contagiosis morbis.

Il primo ad applicare la matematica alle malattie contagiose fu Daniel Bernoulli nel 1760, dimostrando che l’inoculazione artificiale del vaiolo umano (non vaccino!) o variolizzazione comportava un rischio di morte inferiore rispetto a contrarlo naturalmente. Il primo a capire che la frequenza dei contatti tra infetti e suscettibili è l’elemento su cui costruire una matematica delle epidemie fu William Heaton Hamer nel 1906. Koucharky in realtà assegna il merito di tutto a Ronald Ross, il quale in effetti concepì un modello probabilistico di trasmissione della malaria nel 1911, da cui derivarono teorie e scoperte fondamentali per la matematica dei contagi; che passarono attraverso il lavoro sulla capacità vettrice delle zanzare di George Mcdonald (1957). Una epidemia procede a seconda del numero di soggetti suscettibili all’infezione, infetti e immuni (perché guariti o sono stati vaccinati): modello SIR sviluppato negli anni Sessanta.