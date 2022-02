Se Mosca chiudesse i rubinetti del gas? Ecco le stime che spaventano le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono pronti a entrare in Ucraina, ad attaccare». Il presidente Usa Joe Biden ribadisce il pericolo di invasione da parte della Russia. Dopo che l’aveva detto il segretario generale dell’Onu. E dopo che l’ambasciatrice americana all’Onu l’ha definito un pericolo «imminente». I mercati finanziari, che si erano un po’ tranquillizzati nei giorni scorsi per i segnali di distensione che sembravano arrivare da Mosca, giovedì sera non hanno potuto fare altro che prenderne atto: se fino a buona parte del...