Se perdi il ricorso la multa non raddoppia più

Documenti semplicati

Come promesso dal Governo, è rimasta nel pacchetto licenziato in commissione l’eliminazione dell’obbligo di esibire patente e libretto e altra documentazione verificabile in via telematica. Una semplificazione solo apparente, per vari motivi. Innanzitutto perché non sempre la consultazione telematica da parte delle pattuglie su strada è veloce, quando non impossibile (le polizie locali hanno accesso limitato alle banche dati). Inoltre, all’estero gli obblighi restano, per cui si rischia di abituarsi a non avere dietro i documenti e avere problemi oltrefrontiera.

- viene semplificato l'obbligo di fornire i dati del conducente in caso in cui la violazione sia commessa dal proprietario- sono inasprite per chi non si ferma ai passaggi a livello;

Possibilità di chiedere il duplicato di targhe deteriorate, senza essere costretti a re-immatricolare il veicolo.

Estensione da 6 mesi ad 1 anno la validità del foglio rosa, così da poter sostenere fino a tre prove di esame per la patente. In realtà è un modo per tamponare le falle dovute alla grave carenza di personale alla Motorizzazione.

Alla luce di ciò, è tutta da valutare la novità secondo cui i disabili potranno ottenere entro 20 giorni dalla Motorizzazione stessa il collaudo dei veicoli adattati alle loro esigenze.

Modifiche sulle revisioni semplificando le procedure (ad esempio, per veicoli merci, per taxi/Ncc, per gancio traino e bombole gas).