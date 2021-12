Se la politica tentenna toccherà al mercato agire in difesa del clima

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È ormai passata qualche settimana dalla chiusura del vertice Cop-26 di Glasgow e le opinioni sul risultato ottenuto oscillano tra il cauto ottimismo di chi, come John Kerry, sostiene che «the best is the enemy of good» (L’ottimo è nemico del buono o Il meglio è il nemico del bene) e di coloro che, come John Denton, segretario generale della International Chamber of Commerce, affermano che «l’accordo è quasi sicuramente la ragione per non celebrare».

Nei fatti, è indubbio che gli esiti del consesso non siano stati in grado di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che da più parti ci si aspettava. Inevitabilmente, a questo punto, c’è da chiedersi se a fronte dell’insuccesso in campo strettamente politico e diplomatico,

siano almeno le forze del mercato a muovere l’economia globale

su un sentiero più stabilmente orientato a una decisa decarbonizzazione del pianeta.

Loading...

UN FENOMENO IN CRESCITA Loading...

Tutto sommato, vi sono diversi segnali incoraggianti che fanno sperare in un ruolo disciplinante della finanza e dei mercati creditizi su questo fronte.

Il primo segnale è il crescente stimolo che le banche centrali – con la Bank of England e la Banca centrale europea in prima linea – stanno trasmettendo alle banche affinché esse ridisegnino le proprie politiche creditizie verso una maggiore sensibilità nei confronti del rispetto delle tematiche Esg (Environmental, social, and governance) da parte delle imprese finanziate. La prossima adozione del green asset ratio, degli stress test su temi Esg ed eventualmente l’imposizione di richieste di buffer di capitale addizionale a fronte dell’esposizione a rischi ambientali e climatici non sono affatto poca cosa.

Il secondo segnale confortante è l’aumentata spinta degli investitori verso l’engagement nei confronti delle imprese quotate e la risposta di queste ultime attraverso la creazione di comitati per la sostenibilità – autonomi o come costola del Comitato per il controllo dei rischi – all’interno ai Consigli di amministrazione.