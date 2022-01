Se il professionista è malato 30 giorni di stop, ma solo per il Fisco

Occorre inoltre considerare che la sospensione scatta solo qualora i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari risultino superiori a tre giorni.

I termini

Al verificarsi di tale condizione, i termini per effettuare gli adempimenti tributari sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Il professionista sarà tenuto ad eseguire gli adempimenti sospesi entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

In ogni caso, è stabilito che, nell’ipotesi di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari che comportino una inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, il professionista (o il suo cliente) è immune da responsabilità in relazione agli adempimenti tributari in scadenza per un periodo di sessanta giorni dalla data in cui si verifica l’evento lesivo della salute.

I professionisti compresi

Sotto il profilo soggettivo, invece, occorre segnalare che la sospensione dei termini risulta a esclusivo appannaggio dei professionisti con obbligo di iscrizione agli Albi professionali, rimanendo quindi esclusi tutti gli altri professionisti. Inoltre, in caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, la sospensione si applica solo se il numero complessivo degli associati o dei soci sia inferiore a tre oppure nel caso in cui il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico.

Ulteriore condizione posta è che tra professionista e cliente ci sia un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Le copie dei mandati, insieme con un certificato medico, devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione.