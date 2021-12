Se le risorse pubbliche accentuano gli squilibri anziché porvi rimedio

Non credo che i tempi siano maturi per un federalismo competitivo, ammesso che un modello di competizione tra territori sia compatibile con la Repubblica una e indivisibile che la Costituzione vuole. Dati i dislivelli tra cittadini al momento incolmabili, il solo modello accettabile è un federalismo solidaristico. Pertanto, i soldi non devono slittare dai meno capaci ai più attrezzati in ingegno e professionalità, ma si deve rendere capace chi da solo non è in grado di scrivere un progetto, partecipare a un bando, spendere nei modi e nei tempi dovuti. Diversamente, la prossima crisi ci troverà ancora una volta impreparati, evento che le risorse europee intenderebbero proprio evitare. Per far funzionare i vasi comunicanti delle attitudini e delle competenze non credo però che occorra creare l’ennesima diligenza pubblica, che difficilmente si sottrarrebbe a feroci appetiti e assalti clientelari. Penso piuttosto all’opportunità di avvalersi di strutture statali, rimanendo coerenti con il principio di sussidiarietà verticale con la sostituzione dell’ente inadempiente o incapiente, se necessario.

Non è la cornice costituzionale a mancare, piuttosto una adeguata attenzione del nostro decisore politico a ricondurre il piano nazionale entro il suo legittimo perimetro politico-istituzionale. Ma se veramente vogliamo attuare la Repubblica una e indivisibile, lo Stato deve trattare i suo figli tutti allo stesso modo: altra via non vedo.