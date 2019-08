Se si entra nel forfettario eventuali costi residui devono essere cumulati di Nicola Forte

I professionisti che sono entrati nel regime forfettario (articolo 1 della legge 190 del 2014) potrebbero non avere ancora completato la deduzione delle quote di ammortamento delle spese di manutenzione o di ammodernamento, oltre il plafond del 5%, sostenute negli anni precedenti, quando applicavano il regime ordinario.

Non si tratta di beni ammortizzabili e quindi non è valida la soluzione secondo cui gli ammortamenti dovrebbero essere sospesi durante l’applicazione del regime forfettario, per poi riprendere nel momento dell’uscita dallo stesso.

Il caso in esame è stato disciplinato espressamente dall’articolo 1, comma 66, della legge 190. In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che consentono o dispongono il rinvio, «partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime».

Si consideri ad esempio il caso in cui al 31 dicembre 2018, cioè l’ultimo anno di determinazione del reddito con i criteri ordinari, il professionista non abbia ancora considerato in deduzione tre quote (pari a 500 euro ciascuna) relative al costo di ristrutturazione dell’immobile.

Queste quote non sono state considerate in deduzione in un’unica soluzione in quanto eccedenti il plafond del 5 per cento. Il costo residuo, che non ha ancora partecipato alla formazione del reddito del professionista, pari a 1.500 euro, dovrà essere considerato in deduzione in un’unica soluzione, nel periodo d’imposta 2018, quello precedente all’ingresso nel forfait. In questo modo il periodo soggetto a tassazione forfettaria non risulta “inquinato” dalle componenti reddituali relative alle annualità precedenti.