«Se si può andare al ristorante, si può tornare in ufficio»: perché le parole del Ceo di Morgan Stanley sono solo la punta dell'iceberg

Ed è qui che si sta concretizzando una spaccatura fra aziende che hanno deciso di lasciare la decisione in mano ai lavoratori e altre che non vogliono sentire ragioni, spingendo per il ritorno alle abitudini pre-pandemiche.

Big tech divisi

Il quadro è variegato. E non sempre c'entra il settore. Anche all'interno dell'industria tecnologica, ad esempio, ci sono scuole di pensiero diverse. Twitter, ad esempio, non vuole che i suoi dipendenti tornino in ufficio, almeno non a tempo pieno. E anche Slack è su questa linea di pensiero.

Entrambe le società stanno permettendo ai dipendenti di lavorare parzialmente o completamente da remoto. Facebook è stata fra le prime ad annunciare lo smart working a tempo indeterminato per i dipendenti che lo vorranno. Microsoft ha annunciato che la maggior parte dei suoi dipendenti sarà libera di scegliere se lavorare da remoto per il 50% del tempo, dopo la riapertura completa degli uffici.

Di parere opposto Jeff Bezos, di Amazon. Il colosso di Seattle crede che il modo migliore per la sua leadership tecnologica sia riportare tutti a una «cultura incentrata sull’ufficio», non appena sarà possibile farlo in sicurezza. Nel mezzo ci sono aziende come Google e Apple, che stanno mettendo in piedi piani di lavoro che prevedono due giorni di lavoro da casa a settimana.

Cosa ne pensa il mondo finanziario

Nel mondo finanziario, invece, sembra più netta la posizione del ritorno in ufficio. Ancora prima delle parole del Ceo di Morgan Stanley, erano arrivate quelle del Ceo di Goldman Sachs, David Solomondi, che a Bloomberg ha spiegato: «Il lavoro da remoto non è l'ideale per noi, e non è una nuova normalità. È un'aberrazione che correggeremo il più rapidamente possibile».