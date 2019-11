L’influsso della Chiesa sull’individualismo contemporaneo

I matrimoni tra cugini sono anche inversamente correlati con varie misure di fiducia impersonale, tra cui l’uso della carta di credito al posto del contante e la quota di ricchezza investita rispetto a quella detenuta in forma liquida.

Nella regione italiana con il maggior numero di matrimoni tra cugini la percentuale media della ricchezza detenuta in contanti è pari al 40%, mentre nella regione dove i matrimoni tra cugini sono più rari, la percentuale è del 15%.

Il terzo livello di analisi, dopo le nazioni e le regioni europee, riguarda gli immigrati di seconda generazione, persone, cioè, che vivono in un dato contesto ma che hanno radici culturali differenti da quelle del contesto in cui vivono.

In questo caso si possono mettere in relazione le influenze della Chiesa nelle regioni di origine dei genitori con i loro tratti psicologici, per studiare l’influenza della trasmissione intergenerazionale degli stessi, da genitori a figli, escludendo, contemporaneamente, tutti gli altri fattori ambientali e culturali.

Anche in questo caso, persone le cui madri vengono da paesi a minore intensità parentale e a maggiore esposizione all’influenza della Chiesa, mostrano oggi minore conformismo e obbedienza e maggiore fiducia impersonale e senso di giustizia.



Come scrive David Nooan su “Scientific American”, forse non piacerà molto agli “anticonformisti-liberi-pensatori che sfidano felicemente le convenzioni sociali oggi a New York, Parigi o Sydney (…) scoprire che all’origine dell’individualismo contemporaneo troviamo la potente influenza che la Chiesa Cattolica ha esercitato in Europa più di mille anni fa”, eppure i dati sembrano puntare proprio in questa direzione.



L’importanza di studi come questo risiede primariamente nella possibilità di combinare dati empirici di natura antropologia, storica e psicologica per produrre una quadro unitario all’interno del quale leggere fenomeni complessi, sul piano istituzionale e individuale; in secondo luogo, perché i tratti psicologici analizzati impattano fortemente su fenomeni molto più ampi come il funzionamento delle istituzioni formali, il livello di innovatività del sistema sociale e la capacità di crescita economica.

Sappiamo anche che un pensiero critico e analitico, uno dei tratti psicologici correlati con la presenza storica della Chiesa, porta ad un maggiore supporto di politiche sociali liberali, mentre uno più olistico è associato ad un atteggiamento più conservatore. Differenti tratti psicologici determinano differenti visioni del mondo e diverse modalità di abitarlo insieme agli altri.

Capire a fondo la radice di queste differenze, non solo oggi è possibile, ma è sempre più necessario. Le complessità che affrontiamo, l’interconnessione e l’interdipendenza globale che viviamo devono essere comprese e valorizzate positivamente se vogliamo essere in grado di affrontare e risolvere, insieme, le sfide globali che l’umanità fronteggia: dai conflitti alle disuguaglianze, dall’ambiente alla sostenibilità demografica. Stiamo scoprendo che essere un po’ “strani” (weird), in questo senso, aiuta.