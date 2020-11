Se il signor Musk di Tesla guadagna in 5 minuti quello che il signor Rossi percepisce in 23 settimane (e 3 giorni) La classifica dei dieci top manager più pagati al mondo a confronto con lo stipendio medio dei cittadini italiani. Il sondaggio: il 90% ritiene che la disparità di trattamento sia troppo ampia, il 74% si chiede cosa facciano durante il giorno i ceo per meritarsi guadagni così elevati. di Alessandro Graziani

Se siete persone che si irritano facilmente per le disuguaglianze tra ricchi e poveri, è meglio che non leggiate questo articolo. Se invece siete curiosi, ecco qua il confronto tra lo stipendio dell'italiano medio e quello dei grandi manager delle grandi società.

Su tutti svetta il signor Elon Musk di Tesla che in soli cinque minuti guadagna quello che un qualunque signor Rossi percepisce in 23 settimane e 3 giorni di lavoro. In 300 secondi, Musk guadagna 12.854 dollari ed è nettamente il manager ...