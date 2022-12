Se solo gli imprenditori italiani studiassero Topolino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 20 novembre il consiglio di amministrazione della Disney ha annunciato il licenziamento di Bob Chapek ed il ritorno di Bob Iger come CEO. Il commento prevalente degli esperti è stato ben sintetizzato dal The Economist: “La Disney riporta sulla scena la star del passato ma il problema vero è la trama”. La trama sarebbe la competizione nell’industria che da un lato con lo streaming ha messo in crisi gli studios, NBC e Paramount non sopravverranno per come sono oggi afferma l’Economist, e, dall’altro, con l’ingresso di grandi player, come Apple ed Amazon, ha visto lievitare i costi di produzione di contenuti.

familyandtrends ritiene che The Economist e altri esperti si sbaglino: si tratta di fare alcune considerazioni riguardo il capitalismo familiare (family capitalism) e l’analisi competitiva (competitive trends). Sono i termini a cui familyandtrends deve il suo nome: è, quindi, obbligato a dire la sua. Sull’analisi competitiva del settore familyandtrends ha già scritto: sui contenuti e sulla segmentazione. Ecco, quindi, qualche considerazioni sul capitalismo familiare.

Le aziende hanno un DNA imprenditoriale che è impresso dal fondatore ed evoluto dai rifondatori che gli succedono; è questo che rende un’impresa diversa da un’altra e le permette di competere con successo. È un’enorme fortuna (per la Disney Inc e per noi) che il DNA in questo caso sia stato disegnato da Walt in persona. Questo contiene alcuni insegnamenti per gli imprenditori italiani. Nel disegno ci sono: la TV, la musica, il merchandising, i parchi a tema, i fumetti, etc tutti asset che servono il processo imprenditoriale al centro: gli studios creativi. Gli studios sono il motore dell’azienda: qui viene generato il contenuto che rende l’azienda diversa dalle altre e che viene poi collegato agli altri asset aziendali da una cinquantina di processi (le frecce nel disegno di Walt).

Ognuno di noi se ne può accorgere, entrando in un parco a tema dove si percepisce la magia del mondo creato da Walt; la differenza con un qualsiasi altro parco divertimenti è palpabile. I personaggi che vivono nel parco sono stati visti nei film, nei fumetti e in televisione; le fiabe ci hanno raccontato della loro vita, la musica ci ricorda i film. È l’insieme dei collegamenti che ha magicamente creato Walt quando ha impresso il DNA alla sua azienda a rendere diversa la sensazione e l’esperienza.

Se l’Economist avesse capito questo avrebbe capito il messaggio mandato da Iger a tutti i dipendenti poche ore dopo aver accettato per la seconda volta il ruolo di CEO: “lavorerò per rimettere a posto le cose in modo che si onori e rispetti la creatività come il cuore e l’anima di chi siamo… io credo fermamente che la creazione di storie è ciò che dà vita a questa impresa e questo è il centro di come noi dobbiamo organizzare l’azienda”. È semplice come è scritto. Disney Inc si è concentrata negli ultimi tempi sugli asset esterni e ha perso di vista la creatività, la creazione di storie e personaggi. Lo ha fatto con grande successo: in meno di due anni ha raggiunto più abbonati streaming di quelli che Netflix ha messo insieme in dodici. È stata una mossa strategica coraggiosa e ben eseguita ma riguarda gli asset periferici e un successo lì non deve far perdere il focus che deve essere sul processo imprenditoriale chiave: creare storie e personaggi.