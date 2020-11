Se stai pensando al franchising, ci sono valide ragioni per scegliere il franchising Carrefour. Il franchising è la soluzione migliore per aprire una propria attività, riduce il rischio imprenditoriale ma con delle garanzie e delle sicurezze in più.

3' di lettura

Scegliere un'attività in franchising di successo



Il franchising attualmente è una delle formule più redditizie per i giovani imprenditori. Per il suo successo è determinante l'esperienza, la storia ed il modus operandi del marchio di riferimento. Un elemento fondamentale per un franchising di successo è il numero di affiliati gestiti dalla casa madre, è anche importante la durata delle attività affiliate, la qualità dei servizi offerti dal marchio franchisor e l'assistenza offerta agli affiliati.

Con oltre 30 anni di storia, i punti vendita in franchising Carrefour sono ad oggi un'importante realtà: più di 500 imprenditori hanno scelto il Gruppo Carrefour come partner del loro business, con circa 40 punti vendita aperti in Italia negli ultimi 12 mesi. Il Gruppo Carrefour è infatti presente in Italia con più di 1400 punti vendita, di cui più di 1000 in franchising. L'esperienza maturata permette di mettere a disposizione dei franchisee un grande patrimonio di competenze e agevolazioni economiche.



Il proprio punto vendita ideale

In base a come si immagina il proprio punto vendita, Carrefour offre la possibilità di scegliere tra diversi format, ciascuno con una strategia studiata ad hoc, con l'insegna Carrefour Market, studiata per rispondere alle esigenze di una spesa frequente, all'interno del perimetro urbano delle città come nei piccoli centri di provincia, e Carrefour Express, l'insegna utilizzata per il supermercato di quartiere in grado di soddisfare le esigenze di spesa giornaliera.

Il Gruppo Carrefour ha inoltre una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze che copre tutte le categorie merceologiche, attraverso la selezione dei migliori prodotti per offrire un assortimento completo per ogni prezzo, stile di vita e specifica necessità, con particolare attenzione verso i temi legati ad un'alimentazione sana e sostenibile.



Crescere insieme, con il supporto del Gruppo

In fase di avviamento è previsto un percorso di formazione gratuito per affrontare al meglio le sfide del commercio, dalla conoscenza di principi e pratiche di gestione economica e finanziaria alla gestione dei collaboratori, con programmi di aggiornamento continuo e il supporto iniziale di un tutor.

L'impegno del Gruppo Carrefour nel sostegno degli imprenditori continua ad ogni passo con servizi finalizzati a promuovere una crescita sana del commercio. Dagli accordi con Istituti di credito, ai servizi di contabilità, pay roll e controllo di gestione, dall'aiuto nella gestione strategica alle analisi di geomarketing, positioning e monitoraggio della concorrenza, tutto è pensato per dare ai franchisee i tool per diventare forti insieme.



L'occasione giusta per fare la differenza

Ogni imprenditore ha un ruolo chiave per la comunità in cui opera, dove il suo negozio diventa un punto di riferimento, ma anche per Carrefour, dove la sua conoscenza del territorio e le sue capacità imprenditoriali sono fondamentali per il successo del Gruppo.

Per questo Carrefour garantisce un affiancamento costante, lasciando però spazio ad un ampio potere decisionale: quello che ci vuole per costruire il proprio progetto esattamente come lo si immagina. Ogni singolo punto vendita ha l'obiettivo di soddisfare prima di tutto le ambizioni personali, oltre alla redditività, perché ogni punto vendita può fare la differenza.



I numeri del Gruppo Carrefour

Con 5,049 Mld di € di cifra d'affari nel 2019, opera in Italia in 19 regioni. Carrefour è un'insegna di elevata notorietà che impiega in Italia oltre 20.000 collaboratori. Questo significa poter realizzare le proprie aspirazioni imprenditoriali in un clima di fiducia e trasparenza, avvantaggiandosi del know-how e dei tanti servizi studiati per garantire la massima redditività dell'investimento.



Per approfondire opportunità e agevolazioni del franchising Carrefour è a disposizione il sito: franchising.carrefour.it



Per ascoltare le voci degli imprenditori Carrefour, ecco il link Youtube.



