Se la Ue non cambia le regole per le Pmi sarà credit crunch Il punto è la sospensione del cosiddetto “calendar provisioning”. Ovvero la recente normativa della Ue che impone in automatico alle banche l'azzeramento in tre anni dei crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni di quelli con garanzie reali di Alessandro Graziani

Tutti i Governi e tutte le banche centrali concordano nel definire l’attuale fase economica indotta dalla pandemia come la più grave crisi del Dopoguerra. In Europa sia gli Stati nazionali che la commissione Ue e la Bce hanno varato provvedimenti straordinari, e in alcuni casi di portata storica, per tamponare una situazione di emergenza finanziaria mai vista prima per famiglie e imprese.

In tutta Europa anche le banche sono state chiamate a fare la loro...