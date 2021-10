Se vogliono governare lo sviluppo delle criptovalute gli Stati devono agire adesso

4' di lettura

Il Genio informatico è uscito dalla Lampada di Aladino e non può farvi rientro, ma il funzionamento del mercato monetario è tuttora distinto istituzionalmente (norme ed enti) da quello del mercato finanziario, nonostante si presentino intersecati a seguito delle politiche monetarie “accomodanti” o “non convenzionali” (indicate in generale con l'acronimo Qe) decise per affrontare le più recenti crisi finanziarie. Il motivo di questa ingerenza è dovuto al fatto che le politiche monetarie erano più rapidamente e facilmente attivabili rispetto alle politiche fiscali, un problema che gli economisti sempre favorevoli al suo uso non hanno ancora ben esaminato.

Se la soluzione fosse quella indicata dalla Bri di Basilea e ribadita dal Presidente della Sec della “stessa attività, stessa regola”, questa soluzione normativa sarebbe esposta all'insuccesso, perché implica l'estensione della normativa vigente (in Italia Tub e Tuf) agli strumenti virtuali come se avessero le stesse caratteristiche degli strumenti tradizionali, ossia prescindendo dalla loro collocazione tecnologica nell'infosfera. Né basta affermare che le crypto non sono moneta, perché vengono usate anche come tali.

Loading...

Le crypto sono un'evoluzione di un sistema dei pagamenti alla ricerca di mezzi meno costosi per gli utilizzatori, ossia la continuazione di un processo millenario che dalle conchiglie e pietre rare si è passati alle ostracas dei sumeri, che avevano dietro beni reali, arrivando alle carte digitali di cui oggi facciamo uso corrente. In generale, gli Stati non hanno saputo finora fare uso delle nuove tecnologie, alcuni dicono perché non vogliono rinunciare al signoraggio, ma forse per i timori sul futuro delle banche; i condizionamenti che da queste provengono e la necessità di porre mano alla fitta regolamentazione nata nel tempo sotto la spinta delle loro crisi sono fattori frenanti.

Di recente, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che la Banca si impegnerà maggiormente nel perseguimento della stabilità finanziaria, che non può se non suscitare consenso, ma l'affermazione è troppo generica per rappresentare un modo efficace di soluzione dei problemi complessi nascenti dalla diffusione delle crypto in generale e, specificatamente, dal ritorno alle funzioni classiche assegnate dalla democrazia alle banche centrali (il tapering di cui si discute in questi giorni).

Nella normativa vigente la stabilità monetaria poggia su forme certe e sperimentate, che mancano nel caso essa dipende dall'abilità dei policy maker di turno, inevitabilmente non garantita in tutte le circostanze, come dimostrano le diverse caratteristiche dei banchieri centrali che si sono succeduti e i contrasti legali ad alto livello che hanno accompagnato le politiche europee di whatever it takes. Resta irrisolto il problema di incorporare negli Statuti i poteri-doveri oggi attivabili solo se esiste l'abilità dei vertici monetari.