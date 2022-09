Se il volo cancellato è in un «pacchetto vacanze» tutela ampia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non pochi viaggiatori quest’estate hanno vissuto la brutta esperienza delle vacanze rovinate, ad esempio per la cancellazione improvvisa di un volo già prenotato. Proviamo a fare chiarezza sul versante dei risarcimenti.

In base ai dati diffusi dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), nel primo semestre 2022 il traffico aereo è aumentato di quattro volte rispetto allo stesso periodo del 2021; a questi numeri, peraltro, è corrisposto anche un aumento vertiginoso delle denunce dei passeggeri per disservizi, ritardi e cancellazioni, con relativo incremento delle relative controversie nei confronti di tour operator e compagnie aeree. In effetti, nel considerare le diverse responsabilità la prima cosa a cui si dovrà guardare è la modalità con cui sono stati acquistati i propri biglietti. Invero, se i titoli di viaggio sono stati comprati assieme ad un “pacchetto vacanza” o comunque in modo da risultare inscindibilmente “collegati” ad esso, il passeggero potrà rivolgersi direttamente al tour operator per invocare la tutela prevista dal Codice del turismo, sia in caso di modifiche annunciate prima del viaggio (articolo 40 e seguenti), che di ritardi od altri inadempimenti sorti durante l’esecuzione del viaggio (articolo 42 e seguenti). Il Codice, oltre a prevedere una serie di rimedi specifici, che vanno dalla possibilità di godere di un viaggio alternativo, a quella di ottenere una riduzione del prezzo o di recedere dal contratto, è chiaro nel dettare il principio secondo cui l’organizzatore è sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal pacchetto, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano prestati da lui stesso, dai suoi ausiliari, oppure da terzi fornitori della cui opera si avvale. Se si tratta di inadempimenti «non di grave importanza», poi, egli potrà essere chiamato a rispondere anche del danno «da vacanza rovinata» subito dal viaggiatore, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile del disservizio, quale, ad esempio, la compagnia aerea.La questione si pone in termini diversi quando l’acquisto dei biglietti aerei è avvenuto separatamente, ovvero senza alcun collegamento con un pacchetto turistico o altri servizi di viaggio e alloggio: in tali ipotesi, infatti, eventuali inadempienze sono disciplinate dal Regolamento CE 261 del 2004. Nello specifico, il Regolamento, che è consultabile e scaricabile dal sito dell’Enac (www.enac.it), disciplina sia i casi di negato imbarco, che di cancellazione, che di ritardo prolungato del volo rispetto all’orario di partenza. In tutte e tre le ipotesi, però, la norma si applica solo ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto non comunitario ma con destinazione in un aeroporto comunitario, purché la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già state applicate altre forme di tutela previste dalle norme locali. Senza entrare nel dettaglio dei singoli rimedi previsti dal citato Regolamento, che comunque limita fortemente le ipotesi e l’entità dei risarcimenti dei danni, privilegiando la riprotezione dei passeggeri su altri voli e la corresponsione di indennizzi in denaro calcolati a forfait in base alla tipo ed alla durata dei voli, va anche detto che lo stesso Regolamento, contrariamente all’impostazione più vincolante del Codice del turismo nei confronti dei tour operator, prevede diverse ipotesi di esenzione di responsabilità a favore delle compagnie aeree, come, ad esempio, in caso di «circostanze eccezionali» quali: chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo, situazioni di instabilità politica, presenza di rischi «inevitabili» per la sicurezza, scioperi non programmati, grave maltempo, oppure problemi tecnici dovuti alla presenza di volatili nel motore dell’aereo.

La compagnia anticipa il rientro: ecco la strada per i rimborsi

Ho prenotato, direttamente sul sito di una compagnia aerea, una combinazione di voli dall’Italia alla Thailandia e viceversa. A pochi giorni dalla partenza mi comunicano che il volo di rientro dovrà essere anticipato di 24 ore. Posso chiedere il rimborso per il giorno di vacanza perso?

Fermo restando che, sulla base del Regolamento CE 261/2004, in caso di cancellazione del proprio volo il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o l’imbarco su un volo alternativo per la stessa destinazione, nel caso in questione egli avrà anche il diritto di ricevere una compensazione forfettaria per la cancellazione del volo, il cui ammontare sarà commisurato in base alla distanza della tratta. Quanto al risarcimento dei danni, per quelli “diretti”, ovvero comunemente prevedibili, il passeggero può chiedere alla compagnia un indennizzo fino ad un massimo di 4.150 Diritti speciali di prelievo (ad oggi, pari a circa 5.400 euro), mentre il risarcimento di eventuali danni ulteriori o indiretti, se non riconosciuto spontaneamente dalla compagnia aerea, dovrà essere preteso in via giudiziale.

Partire dalla Ue garantisce anche le coicidenze extra Europa

Prossimamente dovrò recarmi in aereo negli Stati Uniti. All’andata dovrò prendere una coincidenza operata da un’altra compagnia avendo davvero pochissimo tempo a disposizione. Nel caso arrivassi in ritardo e perdessi quel volo, a quale delle due compagnie aeree dovrò rivolgermi per ottenere tutela?

La Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che, qualora un volo in partenza dalla UE preveda una o più coincidenze e sia stato oggetto di un’unica prenotazione, lo stesso va considerato unitariamente anche ai fini della riprotezione del passeggero e del suo diritto alla compensazione in denaro previsto dal Regolamento CE 261 del 2004, indipendentemente dal fatto che le coincidenze siano operate da vettori non comunitari o abbiano destinazioni in Paesi extra europei. Nel caso in cui si verifichi un ritardo che comporti la perdita di una coincidenza, pertanto, sarà la compagnia aerea che ha operato la prima tratta a dover tutelare i propri passeggeri.