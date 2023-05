Sea inaugura con Sirio un nuovo hangar a Milano Linate Prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sea Prime, la divisione dell’aviazione privata del gruppo Sea per la gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa, ha inaugurato Hangar X presso Milano Linate Prime, l’11mo hangar che amplia lo scalo portandolo a 30mila metri quadrati. Il nuovo spazio è stato inaugurato insieme a Sirio, la società che fornisce i servizi di manutenzione in Europa e di gestione della flotta della consociata Flexjet.

Traffico privato ancora sopra i livelli della pandemia

La crescita dell’aeroporto è in linea con l’andamento del business dell’aviazione privata che pur rallentando, continua a mantenersi sopra ai livelli toccati prima della pandemia: secondo i dati della società di analisi del settore, Wing X dall’inizio dell’anno (1 gennaio - 7 maggio 2023), il traffico a livello globale dell’aviazione privata sia jet sia turboelica si è attestato al di sotto del 3% rispetto allo stesso periodo nel 2022, ma si mantiene al di sopra del 14% rispetto al 2019.

La compagnie aeree recuperano terreno

Dopo il boom dell’aviazione privata durante la pandemia che ha sostituito in parte quella delle compagnie aeree, il settore sta lentanmente tornando alla normalità benché si mantenga al di sotto dei livelli pre-pandemia (circa - 14%). Fanno eccezioni le principali compagnie aeree come Ryanair, Southwest, American Airlines, Delta Airlines e United Airlines che nei primi sette giorni di maggio hanno riportato partenze dell’11% in più rispetto a maggio 2022 e il 6 % in più rispetto al 2019.

Francia e Regno Unito i principali aeroporti

In Europa il traffico dell’aviazione privata è ancora al di sopra del 7% rispetto a prima della pandemia: la Francia risulta essere il mercato più trafficato, anche se nella prima settimana di maggio le partenze sono risultate inferiori dell’8% rispetto allo stesso periodo del maggio 2022 , ma sono il 3% in più rispetto al 2019. Il Regno Unito è il secondo mercato, nonostante a maggio le partenze siano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, ma sono ancora dell’1% in più rispetto al 2019.

Con il ritorno alla normalità del traffico aereo, il rallentamento del business privato era atteso pur mantenendosi su livelli ancora elevati. «L’investimento di SEA Prime segue l'incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime”, ha commentato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di SEA Prime.