Sea Prime, Jet privati +74% nel 2021

Se il viaggio di lavoro è stato cancellato, quale migliore opportunità di salire su un jet privato e raggiungere la destinazioni nei modi voluti e in tempi certi? Durante la pandemia con i collegamenti delle compagnie ridotti al lumicino e con i timori di essere contagiati dal virus durante il volo, l’aviazione privata di jet e aero-taxi è stata riscoperta non solo per i viaggi d’affari, ma anche per le vacanze.

Traffico cargo e business aviation in contro-tendenza

Da inizio pandemia, sono due i segmenti dell’aviazione europea che hanno gestito questa...