Sea Watch, il gip non convalida l’arresto di Carola Rackete

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha subito commentato la decisione del gip di Agrigento: «Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale».

E poi, in una diretta Facebook: «Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che in questo paese arriva il primo delinquente dall'estero e disubbidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l'alt su una strada italiana chiunque è tenuto a tirare diritto e speronare un'auto della polizia. Pessimo segnale signor giudice».



Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, che per tutta la serata è stato in contatto diretto col Viminale, ha firmato il provvedimento di allontanamento dall'Italia nei confronti della comandante della Sea Watch. La decisione è stata presa dopo avere approfondito i profili amministrativi della vicenda e durante la serata erano uscite notizie contradditorie: il Viminale aveva detto che il provvedimento era pronto, ma il prefetto aveva smentito. Il provvedimento del prefetto dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria.