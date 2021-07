Seac Fin e Botzen Invest scommettono sul portale Walliance

2' di lettura

Seac Fin Spa e Botzen Invest Euregio Finance AG fanno il loro ingresso, sottoscrivendo l'aumento di capitale deliberato, in Walliance Spa per complessivi 4 milioni di euro.

La prima è la finanziaria nata con lo scopo di gestire il tesoretto da 100 milioni di euro accumulato negli anni da Confcommercio Trentino - e che in molti hanno ribattezzato la “gallina dalle uova d'oro” per le sua capacità di accumulare utili su utili o “il salotto buono dell'economia altoatesina e trentina”- la seconda, una società di investimenti privati dell'Alto Adige da sempre a sostegno dell'economia del territorio.

A chi piace il crowdinvesting immobiliare

Questi due importanti soci si aggiungono così ai nomi di Bertoldi Holding e Trentino Invest (la società mista pubblico-privata de La Finanziaria Trentina, Istituto Atesino di Sviluppo, Trentino Sviluppo e Fondazione Caritro che dal 2012 investe in società in forte crescita) che già due anni fa aveva investito nel capitale della piattaforma di investimenti immobiliari online. Un investimento lungimirante se pensiamo che ad oggi Walliance, avendo appena varcato le soglie del lancio del primo progetto cross border Italia- Francia in europa (e che da luglio è diventata PMI innovativa) ha raggiunto con la chiusura della semestrale 2021 il break even point ed un valore della produzione che supera il milione.

I progetti legati all’aumento di capitale di Walliance

«L'aumento di capitale permetterà a Walliance di posizionarsi come player di rilievo non solo sul mercato francese - afferma Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance - dove la competizione tra piattaforme di investimento è altissima e dove occorre fare maggiori investimenti, ma anche di fare il proprio ingresso in Spagna».Grazie alla normativa europea (Nuovo Regolamento Ue) che entrerà in vigore a novembre, la società affronterà infatti anche nuovi mercati. «Per Walliance questa fase sarà importantissima - conclude Bertoldi -; da una parte per solidificare la struttura che traina la crescita dell'azienda con il team Real Estate, includendo nuove solide professionalità per gestire l'incremento del numero di progetti pubblicati in ottica di risk management; dall'altra per solidificare le relazioni con gli investitori Private e HNWI per i quali Walliance sta per pubblicare un prodotto a loro specificamente dedicato».

Progetti immobiliari per 43 milioni di raccolta

Ad oggi sono 30 i progetti immobiliari presentati su Walliance, tutti finanziati con successo con una raccolta di oltre 43 milioni di euro, confermando così nel Real Estate Equity Crowdfunding la sua leadership con il 63% di market share. Nel 2021 sono state realizzate cinque campagne in cinque mesi. Dopo i progetti di Trento, Firenze, Treviso e Milano, la fine del mese di maggio ha visto un’altra conclusione in overfunding di una nuova operazione meneghina: “Milano, Via Monti Sabini”. Promossa dalla società Sabini26 Srl, in collaborazione con Mobilia & Partners, l’operazione ha previsto per i soci detentori di quote sottoscritte tramite Walliance, un ROI lordo complessivo previsionale del 12,55% in una durata di 12 mesi (12,5% su base annua) e una liquidazione preferenziale che garantisce una priorità nella distribuzione dell'utile e nella restituzione del capitale investito.Il progetto ha raggiungendo l'overfunding di 1,2 milioni di euro in pochi secondi: in meno di 4 minuti l’operazione era già stata finanziata. Una tempistica molto breve anche rispetto all’andamento delle precedenti campagne di raccolta presentate sul portale.