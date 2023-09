Seal U, il suv a ioni di litio taglia XL firmato Byd

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso cinese Byd ha portato per la prima volta in una rassegna dell’auto la sua gamma completa di modelli elettrici e un mdello nuovo. La novità di spicco è infatti rappresentata dal nuovo suv Seal U 100% elettrico che riprende sia lo stile che la tecnologia degli altri modelli Byd. Da segnalare che l’ultimo arrivato sarà in vendita nel primo trimestre dell’anno prossimo.

La Seal U è lunga 4,79 metri, larga 1,89 e alta 1,67 metri e si caratterizza per un design dinamico a cui si aggiunge anche un generoso spazio all’interno grazie al passo di 2,77 metri.

Nell’abitacolo all’insegna della flessibilità i sedili sono frazionabili 60:40, mentre il bagagliaio di base offre 552 litri, ma può arrivare anche a 1.440 litri coi sedili posteriori ripiegati.

La taglia robusta della Seal U, infatti, ha permesso di conciliare l’ampiezza dell’abitacolo con quella della zona di carico. La dotazione tecnologica prevede un touchscreen da 15,6 pollici che è alloggiato al centro della plancia, ma che può ruotare per modificare la visualizzazione e la leggibilità delle app a disposizione. Ci sono poi ampi vani per portaoggetti e la possibilità di ricaricare in modalità wireless due smartphone in contemporanea.

Il design della plancia e del volante è più classico rispetto agli altri modelli del brand, progettati sulla base di un target di clienti particolarmente eterogeo. La Seal U sarà disponibile in due livelli di allestimento basate sul medesimo motore singolo da 218 cv: «Comfort» con batteria da 71,8 kWh per un’autonomia di circa 420 km o «Design» con l’accumulatore da 87 kWh che garantisce una percorrenza stimata di circa 500 km. I dati sia delle prestazioni e dei consumi saranno diffusi in concomitanza con l’avvio delle vendite previste per i primi mesi del 2024.