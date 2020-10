Sean Connery: auto, moto e sottomarini del leggendario attore inglese di Simonluca Pini

Dalla leggendaria Aston Martin DB5 al sottomarino nucleare di Caccia a Ottobre rosso.Sean Connery è morto all'età di 90 anni, lasciando alle sue spalle un'eredità cinematografica in grado di creare vere e proprie icone. Tra queste troviamo le auto utilizzate da Sean Connery nei panni di James Bond, il più famoso agente segreto della filmografia mondiale. Nell'elenco sono stati inseriti anche altri mezzi, come la moto utilizzata in Indiana Jones o il sottomarino protagonista di Caccia a Ottobre rosso.