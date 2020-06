Sean Wotherspoon veste Vespa Primavera di Danilo Loda

2' di lettura

Piaggio ha stretto una collaborazione con Sean Wotherspoon, giovane designer americano e nuova icona della moda street art statunitense, per dare vita all'edizione speciale e limitata della Vespa Primavera “Sean Wotherspoon”. Sean ha preso una Primavera, ha scelto i colori più alla moda negli anni 80 (il verde acqua, il giallo, il rosso e il verde scuro) e li ha portati sull'intera scocca dell'iconico scooter.

Oltre ai tanti colori lo stilista ha dato sfogo anche all'utilizzo di materiali diversi. Infatti la Vespa Primavera creata da Sean Wotherspoon conta su una scocca realizzata, come da tradizione in acciaio, e un poggiapiedi di coloro rosso (ripreso negli ammortizzatori) in plastica, ma con inserti di colore blu in gomma. Spazio alla cromatura per quanto riguarda la cornice del faro anteriore, il portapacchi e il maniglione del passeggero.

Particolare la sella, che è prodotta in velluto a coste marrone chiaro, dove capeggia il logo dello stilista, in pratica un “tag”, segno distintivo nel mondo della “street art”.

Questo è presente anche nella parte frontale insieme al classico logo Vespa. Quello che si trova nella parte posteriore della scocca, è diverso, ed è proposto in una nuova grafica dedicata che riprende lo stile dell'intero veicolo. Sotto questo mix di colori della scocca, che di certo non passa inosservata, è proposto da Piaggio il motore monocilindrico da 125cc a quattro tempi della serie i-get. Vespa Primavera Sean Wotherspoon si può già acquistare presso i concessionari Piaggio al prezzo di 4.990 Euro, ovvero 700 euro in più rispetto alla versione standard. Oltre alla Vespa, Sean Wotherspoon ha anche disegnato due T-shirt e un casco nello stesso stile della due ruote.