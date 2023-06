Seapower e Optiturb scommettono sulle fonti rinnovabili da turbine «a noleggio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’energia? Prodotta con le torri e turbine a noleggio e già rigenerate. Una novità per il mondo delle rinnovabili che nasce dalla collaborazione tra Seapower, la società consortile che opera nel settore della ricerca da trent'anni e partecipata dall'università Federico II di Napoli, e Optiturb, una startup che si occupa proprio di energie rinnovabili e noleggio generatori eolici.

Proprio nell'ambito della partnership la Seapower ha realizzato per la start up un progetto che prevede il revamping di turbine non funzionanti, «mediante torre e turbina eolica a passo fisso con generatore asincrono da 50kW».

«La nuova turbina C125 sviluppata da Seapower - fanno sapere i due gruppi - è facilmente adattabile alle torri eoliche già montate in un sito, rientrando in stretti limiti di budget costruttivi, senza rinunciare all'affidabilità e alle prestazioni di alto livello, e produce 125.000 kWh annui ad una velocità di 5.5 m/s». Gli accorgimenti adottati nella fase di progettazione permettono di avere una velocità di rotazione bassa ma costante, e inoltre l'assenza dell'inverte evita una percentuale di guasti «non trascurabile».

E proprio utilizzando questa formula dell'impianto eolico nasce l'opzione di noleggio Full O&M, una formula che consente di beneficiare dell’energia eolica pulita e sostenibile, senza doversi preoccupare della manutenzione e della gestione degli impianti. «Il noleggio Full O&M di un aerogeneratore eolico è una soluzione vantaggiosa per le aziende e le comunità che vogliono beneficiare dell’energia eolica, senza dover affrontare gli elevati costi di acquisto e manutenzione degli aerogeneratori - continuano dalle aziende -. Inoltre, questa scelta permette di migliorare lo score Esg, dimostrando l'impegno nella sostenibilità ambientale e sociale da parte dell'utilizzatore».

Quanto al funzionamento del noleggio, è presto spiegato: la formula chiamata O&M prevede la fornitura, l’installazione, la manutenzione e la gestione degli aerogeneratori per tutta la durata del contratto. E i vantaggi sono significativi, perché si evitano gli investimenti iniziali per acquistare e installare gli aerogeneratori «rendendo l’energia eolica accessibile anche a chi non dispone di grandi capitali». È compito del noleggiatore, poi, la gestione di tutte le attività di manutenzione e gestione degli aerogeneratori, «permettendo al cliente di concentrarsi sulla propria attività principale», ossia la gestione dell'energia. «Questo diventa fondamentale specialmente nelle Comunità Energetiche».