Seat, nel 2019 secondo record consecutivo di vendite con 574.100 unità

Seat, nel 2019 secondo record consecutivo di vendite con 574.100 unità Seat ha chiuso il 2019 con un +10.9% di vendite

(Bloomberg)

Il 2019 si è chiuso con 574.100 auto vendute in tutto il mondo per Seat, che con il +10,9% ha registrato per il secondo anno consecutivo la crescita record dei volumi della sua storia, superando quello precedente raggiunto nel 2018 (517.600 unità), e per il terzo anno di seguito segna una crescita a doppia cifra. Nel singolo mese di dicembre, le vendite del Marchio spagnolo sono aumentate del 23,4% rispetto allo stesso periodo del 2018: 31.300 vetture conse- gnate rispetto alle 25.300 unità dello scorso anno. Nel 2019 le vendite di Arona (123.700 unità, +25% vs 2018), Ateca (98.500, +25,9% e miglior risultato dal lancio nel 2016) e Tarraco (32.600 nel suo primo anno sul mercato) hanno rappresentato il 44,4% delle consegne, dieci punti in più rispetto al 2018. La più venduta del Marchio si conferma anche per il 2019 Leon, con 151.900 vetture consegnate a pochi mesi dalla presenta- zione del nuovo modello. Nel suo secondo anno dal lancio sul mercato le vendite di Cupra sono cresciute del 71,4%. Nei 12 mesi del 2019 il Marchio ha consegnato 24.700 auto (2018: 14.400), di cui 14.300 unità di Leon Cupra (13.300 unità, +7,9% rispetto al 2018) e 10.400 unità di Cupra Ateca (1.100 nel 2018). Lo scorso anno Seat ha raggiunto il più alto volume di vendite della sua storia in Germania (record di vendite per il terzo anno consecutivo con 132.500 unità), Regno Unito, Austria, Svizzera, Polonia, Israele, Svezia e Danimarca