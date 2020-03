Seat: da 70 anni pensa alla mobilità ma ora è necessario fermarsi

Il marchio spagnolo appartenente al gruppo Volkswagen richiama tutti al rispetto delle norme. Se da sette decadi la mobilità è stato il punto di riferimento da cui guardare il mondo per offrire nuove possibilità, oggi qualcosa di molto più grande ferma il sogno di tutti. È il momento di fermarsi, di rispettare le regole per sé stessi e per gli altri. Questa è la sola via d'uscita per tornare a muoverci, come e più di prima.