Seat Arona con la motorizzazione a metano

Alla Seat con l'inedita versione a metano hanno completato l'offerta del crossover Arona, il primo suv compatto a disporne. Il modello è equipaggiato con gli stessi sistemi inclusi nella versione benzina da un litro, integrata da componenti che ne consentono l'alimentazione a gas naturale. E' alimentato da tre bombole da 13,8 chili che consentono un'autonomia a metano di 400 chilometri. Il serbatoio della benzina entra in funzione in caso di totale mancanza di gas e ha una capacità di 9 litri per un'autonomia ulteriore di 160 chilometri. Prezzi di listino da 19.000 euro.

