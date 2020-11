Seat Arona, lunghezza 4,14 metri

La Arona segna l'ingresso di Seat e dell'intero Gruppo Volkswagen nel segmento dei suv compatti. E con la motorizzazione Tgi a metano è il primo suv al mondo alimentato a gas naturale compresso. Capace di combinare i vantaggi delle dimensioni compatte, particolarmente apprezzabili in città, con le caratteristiche tipiche di un crossover, che rendono possibile spingersi oltre i limiti urbani, l'auto offre tutti i sistemi di assistenza alla guida sviluppati dalla casa spagnola. Tra questi: Front Assist con sistema di frenata di emergenza automatico, Hill Hold control, limitatore di velocità e rilevamento della stanchezza del conducente. Il concetto di High Console, realizzato espressamente per questo modello, coniuga estetica a sicurezza ed ergonomia, in quanto ogni elemento è posizionato in modo che il conducente non debba mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Per saperne di più consulta i nostri listini