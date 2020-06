Seat Ateca, arriva il restyling: ecco come cambia il suv spagnolo con l’assistente vocale «Hola Hola» Dal 2016 vendute oltre 300.000 unità. Con restyling di metà carriera il suv rilancia la sfida nel settore in forte crescita delle auto compatte a ruote alte di Corrado Canali

Dal 2016 vendute oltre 300.000 unità. Con restyling di metà carriera il suv rilancia la sfida nel settore in forte crescita delle auto compatte a ruote alte

3' di lettura

Seat rinnova Ateca, modello chiave della gamma della casa spagnola. Con il restyling di metà carriera debuttano uno nuovo stile che si ispira all'ultimo modello lanciato da Seat sul mercato, la Leon , a cui si sommano degli aggiornamenti per i motori oltre che per la tecnologia di bordo. Dal 2016 anno del lancio a oggi è stata venduto oltre 300.000 unità

La nuova Ateca è basata sulla nota piattaforma modulare Mqb del gruppo Volkswagen che dà vita a numerosi modelli del gruppo come, per restare in area suv, Vw Tiguan, Skoda Ateca, Audi Q3 e Q5. Tra la l’altro Mqb , nella nuova versione, aggiornata in alcuni elementi , è usata per Vw Golf 8. Audi A3 2020 e Nuova Seat Leon

Ateca 2020 sarà in vendita in autunno e per ora non sono stati annunciati i prezzi di listino, ma Seat ha comunque confermato che gli allestimento previsti sono i già noti Reference, Style ed FR, ai quali si aggiunge anche la Xperience che prevede una dotazione da off-road con finiture esterne nere e alluminio. Il listino non dovrebbe essere distante dall’attuale che parte da circa 23.500 euro e supera di slancio quota 36mila



Seat Ateca, le foto del restlyling Photogallery10 foto Visualizza

Il nuovo stile prevede dettagli inediti per gli allestimenti

Anche i dettagli estetici della nuova Ateca sono gli stessi di tutte le Seat più recenti: lo si intuisce non soltanto dal logo scritto in corsivo sul portellone, ma anche il diverso taglio della mascherina, dei gruppi ottici a Led. Da segnalare che la nuova Ateca è 18 mm più lunga della prima generazione per un dato complessivo di 4,38 metri. E ancora la variante FR offre una caratterizzazione sportiva più marcata grazie alla finitura Cosmo Grey delle calotte degli specchietti, della mascherina, delle modanature e degli scarichi posteriori. In totale l'Ateca 2020 è disponibile in 10 diverse colorazioni esterne e 14 tipologie di cerchi di lega nell'ambito di un pacchetto di personalizzazioni previste dal nuovo modello.



Le novità hitech e tutti gli assistenza alla guida

E veniamo all'abitacolo che mantiene l'impostazione di sempre, ma con contenuti inediti: grazie al pacchetto Seat Connect, il sistema di infotainment offerto con uno schermo da 8,25 o 9,2 pollici prevede la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e l'assistente virtuale di bordo attivabile con le parole “Hola Hola”, oltre al controllo remoto di alcune funzioni del veicolo grazie alla eSim integrata. In aggiunta la strumentazione digitale ha uno schermo da 10,25 pollici con grafica completamente riconfigurabile.