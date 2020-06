Seat crea l’hub nel centro di Barcellona per studiare la mobilità del futuro Il marchio spagnolo ha inaugurato Casa Seat, uno spazio nel cuore città di Barcellona che vuole essere un hub di riferimento per la mobilità urbana di Giulia Paganoni

È sempre stato forte il legame tra il brand Seat e la capitale della Catalogna. E anche in questa occasione viene sottolineato. All'incrocio tra Paseo de Gracia e Avenida Diagonal sorge Casa Seat, un brand experience centre che sarà lo spazio deputato alla condivisione di progetti ispirati a mobilità sostenibile e cultura urbana di Barcellona.

Centro esperienziale nel cuore di Barcellona

Dal 1950, Barcellona è la casa di Seat e contribuisce a dare visibilità all'azienda di fronte alla cittadinanza e ai visitatori in arrivo da tutto il mondo. In questa nuova sede nel centro della città verranno mostrati, tra le tante altre cose, il futuro della casa automobilistica in ambito di mobilità. Un centro esperienziale di marca nel pieno centro di Barcellona, dove cittadini e clienti potranno interagire con Seat e Cupra e nel quale verranno mostrati i principali progetti. In concreto, il pubblico potrà venire a sperimentare tutto ciò in cui l'azienda e i due marchi sono impegnati. Ma questo sarà anche un luogo di interscambio di idee, creatività e business, oltre che uno spazio nato per accogliere media e istituzioni. Un luogo dedicato al dialogo sul tema della mobilità, in cui identificare le necessità della città e trovare soluzioni creative grazie alla collaborazione e l'innovazione aperta.

Le attività in programma

Nei 2.600 m2 di casa Seat sono numerosi i progetti ed eventi in programma. Infatti, è pensato per essere un hub in cui ridisegnare la mobilità del futuro e, così facendo, affrontare le sfide attuali tramite la co-creazione di soluzioni insieme a diversi attori.Questo spazio offrirà un programma di attività che include tavole rotonde, workshop e diverse espressioni culturali legate ai temi della mobilità, sostenibilità, tecnologia e industria, tra le altre tematiche.Inoltre, iI futuri modelli dei marchi Seat e Cupra, oltre a tutte le novità dell'unità di business dedicata alla Mobilità Urbana, nasceranno (le prime bozze dei designer verranno fatte qui) e saranno esposte in questo spazio.

Un edificio iconico dell'architetto Carlos Ferrater

Il rinomato architetto Carlos Ferrater e il suo studio Office of Architecture in Barcelona (Oab) si sono occupati del progetto di ristrutturazione dell'edificio che ospita casa Seat. L'intento era renderlo un'agora e una vetrina della città grazie all'ubicazione emblematica che, dividendo l'edificio in due volumi indipendenti, forma un passaggio da Paseo de Gracia fino alla Chiesa di Pompeia.Il progetto di Ferrater intende casa Seat come punto nevralgico di incontro nella città. Per questo motivo, l'architetto ne ha rafforzato i pilastri frontali della struttura, liberandone gli angoli e curvando tutta la superficie della facciata. Tre interventi per ciò che risulta essere una facciata tondeggiante e continua, che conferisce all'edificio un carattere aperto, singolare e accogliente.Gli interni (progettati da Lázaro Rosa-Violán), invece, rappresentano uno spazio dinamico e in divenire, di cui il design sarà parte integrante. Uno spazio accogliente che mostra il legame di Seat con Barcellona e i valori distintivi che la contraddistinguono come città aperta, moderna, creativa e d'ispirazione.

Ideale anche per una pausa pranzo

Casa Seat conterà inoltre su un caffè-ristorante diretto da Ametller Origen, la cui offerta gastronomica verterà sui prodotti stagionali. Così, la parte di ristorazione rappresenterà un'ulteriore attrazione dello spazio grazie a un'offerta gastronomica in cui nutrizione salutare, sostenibilità e rapporto qualità/prezzo la faranno da padrone. Allo stesso modo, al piano terra sarà adibita un'ampia zona relax in cui conversare comodamente, curiosando tra gli ultimi prototipi e concept dell'azienda, o incontrarsi e sviluppare nuovi progetti nell'area di coworking in collaborazione con imprese giovani ed emergenti.