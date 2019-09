Seat e Cupra al Salone di Francoforte, dalla concept Tavascan alla Tarraco ibrida plug-in Seat Tarraco Fr Phev, primo suv plug-in hybrid con 50 km di autonomia a zero emissioni, e la concept elettrica Cupra Tavascan debuttano al Salone di Francoforte

2' di lettura

Seat porta al Salone di Francoforte un lungo elenco di novità, tutte unite dal denominatore comune dell'elettrificazione. Il marchio spagnolo infatti ha alzato il velo sulla Tarraco Fr Phev, primo suv plug-in hybrid del marchio e quarto modello elettrificato dei sei che verranno presentati entro il 2021. Debutto mondiale anche per la Cupra Tavascan, concept realizzata sulla piattaforma Meb e spinta esclusivamente dalla motorizzazione elettrica.

Seat Tarraco FR plug-in hybrid

La ricarica alla spina arriva sulla nuova Seat Tarraco Fr. Il suv spagnolo porta su strada la tecnologia plug-in hybrid, con un'autonomia di oltre 50 km in modalità 100% elettrica ed emissioni inferiori ai 50 grammi per chilometro di anidride carbonica. A spingere la Tarraco Phev la motorizzazione benzina Tsi da 150 cavalli abbinata all'unità elettrica da 116 cv per un totale di 245 cavalli. “Seat Tarraco in questa versione ibrida plug-in incarna alla perfezione la nostra strategia per una mobilità più sostenibile, mantenendo nel contempo tutto il dinamismo e il piacere di guida che ha caratterizzato ogni modello Seat, e in particolare le versioni Fr” ha commentato Axel Andorff, vicepresidente Ricerca e Sviluppo del marchio spagnolo.

Cupra Tavascan

Linee sportive e emissioni zero per la nuova Cupra Tavascan, concept che anticipa il futuro suv sportivo del marchio spagnolo. Primo modello 100% elettrico a marchio Cupra, nasce sulla piattaforma modulare Meb realizzata da Volkswagen per tutti i futuri modelli elettrici a partire dalla Vw ID.3. “Cupra Tavascan è una concept car imponente che dimostra l'enorme potenziale del marchio. Le sue grandi dimensioni, il design sportivo, gli interni raffinati e il propulsore tecnologicamente avanzato sono una combinazione che segna un punto di svolta importante nel percorso di Cupra” ha precisato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra e vicepresidente marketing e vendite di Seat.

Seat Mii elettrica, in vendita da metà settembre

La democratizzazione dell'elettrificazione passa dalla commercializzazione di modelli elettrici dai costi contenuti, come la nuova Seat Mii electric. In prevendita da metà settembre e attesa in concessionaria da gennaio 2020, sarà disponibile in Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Polonia. In contemporanea debutta anche la soluzione di ricarica domestica Wallbox. Il dispositivo e la sua installazione saranno disponibili per l'acquisto insieme alla vettura, offrendo così una soluzione per ridurre i tempi di ricarica e gestire tutte le informazioni allo smartphone o da una piattaforma online.



Seat, ottimi risultati commerciali

“Il Salone di Francoforte arriva in un bel momento per noi, con risultati di vendita e finanziari storici. Il nostro posizionamento ci consente – ha sottolineato il presidente di Seat Luca de Meo – di continuare a scommettere e investire nella mobilità delle prossime generazioni, con soluzioni adatte al futuro. L'elettrificazione è un pilastro della nostra mobilità, come peraltro la micromobilità e lo sviluppo di soluzioni relative a essa”. Infatti il marchio di Martorell ha ottenuto nel periodo gennaio-agosto i migliori risultati di vendita della propria storia. Le consegne globali sono cresciute del 7.2% e raggiungono un volume totale di 411.600 auto.