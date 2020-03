Seat: ecco com'è la Tarraco Fr e tutto quello che c'è da sapere su Leon Il maxi suv Seat viene presentato in versione Fr, l'allestimento sportivo che contraddistingue tutti i modelli del marchio spagnolo. Inoltre, nuovi dettagli sulla quarta generazione di Seat Leon di Giulia Paganoni

Niente Salone di Ginevra ma non mancano le novità. Il marchio spagnolo Seat celebra l'arrivo della nuova generazione di Leon e l'inedito maxi-suv Tarraco con allestimento più sportivo, l'Fr. Ed è stato annunciato che entro il 2021 lo stabilimento di Martorell produrrà fino a sei modelli.

La quarta generazione di Leon: quattro unità propulsive

Nuovo look ma, soprattutto, nuove unità propulsive per la nuova generazione di Seat Leon. La media spagnola presenta ora quattro proposte del propulsore: benzina, diesel, metano ed elettrificata (Mild-Hybrid e Plug-in hybrid).

La versione a metano è dotata di un powertrain 1.5 litri da 130 cv. Dispone di tre serbatoi con una capacità totale netta di 17,3kg, garantendo alla vettura un'autonomia fino a 440 km. Nel momento in cui la riserva di metano dovesse finire, il motore passa automaticamente all'alimentazione a benzina.

L'ibrido di Leon: Mild o Plug-in Hybrid

Le versione elettrificate sono due. La prima è la plug-in che combina il propulsore Tsi benzina con quello elettrico, erogando un massimo di 204 cv di potenza. Grazie al pacco batterie agli ioni di litio da 13kWh, è possibile percorrere fino a 60 km in modalità esclusivamente elettrica.

La gamma della nuova Seat Leon include inoltre l'opzione con tecnologia mild-hybrid, consentendo alla compatta di raggiungere livelli di efficienza ancora maggiori. Il sistema, disponibile per i propulsori 1.0 litri Tsi 110 cv e il più potente 1.5 litri Tsi 150 cv (disponibili esclusivamente in abbinamento a cambio Dsg e tecnologia shift-by-wire) che combina la tecnologia mild-hybrid da 48V al motore a combustione.

Sei modelli entro il 2021

La produzione della nuova generazione di Seat Leon presso lo stabilimento produttivo di Martorell è già iniziata. A questa si aggiungeranno Cupra Leon verso metà anno e Cupra Formentor nella seconda metà del 2020. La produzione di questi nuovi modelli contribuirà a rafforzare i volumi di produzione dell'impianto, che in questo momento è vicino alla capacità massima. A questi modelli ibridi si aggiunge Mii electric e, prossimamente, Tarraco Phev eb el-born.

Tarraco Fr: l’allestimento sportivo del suv sette posti

Il suv sette posti, Tarraco, è presentato nella versione più sportiva, la Fr, che aggiunge ulteriore raffinatezza al modello, con diversi dettagli sportivi sia esterni, sia all'interno dell'abitacolo. Nello stile, Tarraco vanta ora una griglia ad hoc specifica per questo allestimento, ruote più ampie, modanature dei passaruota, barre al tetto e cornici dei finestrini di colore nero e specchietti retrovisori esterni in tonalità Cosmo Grey. Sul posteriore, Tarraco monta un nuovo spoiler sportivo, illuminazione coast-to-coast, diffusore esclusivo, logo Fr sul portellone del vano bagagli e il nome Tarraco scritto con grafia a mano, tutti elementi che differenziano a prima vista. Nuovo il colore della carrozzeria in Merlot Red e i cerchi hanno dimensioni da 19 pollici (di serie) fino a 20 pollici (disponibili su richiesta).