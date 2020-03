Seat el-Born già pronta entro fine del 2020

La nuova elettrica Seat sarà molto simile al prototipo el-Born, una berlina a cinque porte dalle forme pulite e con un aspetto solo in parte ispirato ai modelli oggi in vendita: sono i sottili fari anteriori e le luci posteriori collegate da una striscia di led a ricordare il suv Seat Tarraco. Gli stilisti hanno privilegiato la cura dell'aerodinamica per aumentare l'efficienza: le ruote di 20” hanno un disegno ottimizzato, al posteriore ci sono due spoiler per guidare i flussi e il frontale appare quasi del tutto carenato, perché non c'è un motore a pistoni da raffreddare. Le batterie saranno alimentate un motore accreditato di 204 cv.