Seat Ibiza metano

Recentemente protagonista di un restyling, la quinta generazione della Ibiza è stata completamente rinnovata nello stile e negli spazi interni, totalmente riprogettati per offrire maggior comfort a tutti gli occupanti. La nuova Ibiza, la prima del proprio segmento che nasce sulla piattaforma Mqb-A0 di ultima generazione del Gruppo Volkswagen, sfoggia uno stile inedito, pur rimanendo fedele al proprio spirito giovane e funzionale. Il rinnovato design reinterpreta il dna del marchio in chiave sportiva, grazie a superfici più scolpite e accentuate, e aerodinamicamente funzionali. Nello specifico la Seat Ibiza 1.0 Tgi Fr è una Compatta 5 porte 5 posti della Seat lunga 406 cm, larga 178 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 262 litri. Nella versione 1.0 Tgi Fr costa 21.250 euro con motore a metano di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 9 litri. Le emissioni di CO2 sono di 111 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 184 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.250 kg.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/seat/ibiza-2017/10-tgi-fr/



