Seat introduce nuove motorizzazioni per Leon, Ateca e Tarraco

Una gamma motori per tutti i gusti. Seat diversifica la scelta dei powertrain introducendo una versione a metano da 150 cv con cambio manuale per Leon a cui si affianca un benzina da 190 cv con Dsg che, per le sorelle a ruote alte Ateca e Tarraco, sarà disponibile con la trazione integ rale

Seat Leon: arriva il Tgi da 130 cv

La quarta generazione di Seat Leon è ancora più completa. In un listino già ricco, la scelta aumenta. Diesel, benzina, elettrificata (Mild-hybrid e Plug-in Hybrid) e metano. Ora quest'ultima è disponibile nella versione 1.5 litri da 130 cv con trasmissione manuale a sei rapporti. I valori dei consumi registrati dalla nuova si attestano tra i 5,7 e i 6,3 m3/100 km (ciclo combinato Wltp), a fronte di emissioni tra i 102-112 g/km, quindi ben al di sotto della soglia per beneficiare degli ecoincentivi statali.I

I prezzi di listino della versione Tgi a metano partono da poco più di 25mila euro per la versione Style che grazie agli ecoincentivi e al contributo Seat si riduce a circa 20mila euro. Mentre grazie alla formula Seat senza impegno, la nuova versione a metano di Leon è disponibile a 269 euro al mese senza anticipo e con la possibilità di restituire l'auto dopo il primo mese senza penali

Arriva il benzina da 190 cavalli per Leon

La gamma motori di Seat Leon si arricchisce anche del nuovo propulsore turbo quattro cilindri 2 litri da 190 cv con cambio Dsg, che si posiziona al top di gamma. Questo è in grado di sviluppare una coppia massima da 320 Nm, garantendo così prestazioni da vera sportiva, con una velocità massima di 231 km/h e un'accelerazione da 0-100km/h in soli 7,4 secondi. I consumi si attestano tra i 6,7-7,2 l/100 km nel ciclo combinato Wltp, a fronte di emissioni di CO2 comprese tra 151-164 g/km. A ciò si unisce anche l'asse posteriore Multilink, elemento che garantisce un handling straordinario, grande flessibilità e capacità di assorbimento su ogni tipo di terreno, esaltando così una guida più sportiva pur mantenendo un elevato comfort.

Il prezzo di listino di questa motorizzazione, disponibile in abbinamento all'allestimento sportivo top di gamma Fr, parte da quasi 31mila euro che grazie al contributo del marchio, il modello è disponibile da circa 26mila euro o 239,00 euro e anticipo di 5.400,00 Euro.