Seat investe 5 miliardi sulle auto elettriche ed ibride. In arrivo Cupra el-Born

Nel 2018, sotto la guida di De Meo, è stato presentato il marchio indipendente Cupra. In questi due anni, il brand è cresciuto in modo esponenziale, superando anche le aspettative. Ad oggi, viene quindi confermato che in futuro Seat sarà un'azienda composta dai due brand perfettamente definiti all'interno della propria struttura. Da una lato Seat dà a Cupra il volume necessario per crescere in termini di produzione, Ricerca e Sviluppo e Risorse umane, mentre Cupra permette a Seat di spostare il proprio centro di gravità verso modelli più emozionali con un posizionamento più alto. La capacità di investimento per entrambi i marchi è e sarà radicata nella struttura della società, nonché da fattori come oltre 15.000 dipendenti e tre sedi..

La sede dell'azienda, il potenziale creativo e tecnologico racchiusi nella struttura rappresentate dal Centro Tecnico e il Centro di progettazione, si trovano a Martorell sotto la struttura della società Seat. Mentre nei pressi di Barcellona si trovano Casa Seat e Seat:Code, il centro di sviluppo software situato nel cuore della Rambla e punto strategico per la trasformazione digitale dell'azienda.el-Born sarà il primo modello elettrico a marchio Cupra Presentata come prototipo a marchio Seat, el-Born arriverà sul mercato con il logo tribale Cupra.

Questa è la prima Cupra 100% elettrica, una vettura completamente disegnata e sviluppata a Barcellona e, in base a quanto pianificato, sarà prodotta a Zwickau (Germania) sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen, condivida già con Id.3, Id.4 (costruite Zwickau) e le Audi Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback.

Il design ricorda molto le linee sportive della Id.3. Cupra el-Born offre tecnologie all'avanguardia, tra cui l'Head-up Display con realtà aumentata. Inoltre, anche le prestazioni sono un elemento focale per questo modello e, grazie alla batteria da 77kWh (totale: 82kWh), sarà possibile avere un'autonomia fino a 500 km con una singola ricarica, mentre basteranno 30 minuti di ricarica veloce per avere almeno 260 km di percorrenza. Secondo quanto pianificato, el-Born sarà introdotta nel mercato nel 2021.