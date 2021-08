Seat Leon & Cupra Leon con 3.536 unità

Leon, un modello phev per due marchi: Seat e Cupra. Si tratta di modelli identici, con alcune differenze di stile, che hanno in comune anche lo stesso powertrain plug-in hybrid e dunque valutati insieme in fatto di unità vendute (3.109 esemplari). La Seat Leon 1.4 e-Hybrid che segna il debutto della casa spagnola nell’ibrido ricaricabile unisce il benzina 1.400 cc TSI da 150 cv con un’unità elettrica da 115 cv per una potenza di sistema di 204 cv: è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh, otto moduli da 12 celle ciascuno. La capacità dell’accumulatore, sistemato davanti all’asse posteriore, consente di percorrere fino a 60 km a emissioni zero. È possibile fare il pieno di energia con cavo Mode2 e presa Schuko che garantisce una ricarica completa in meno di sei ore e un cavo Mode3 a richiesta che consente di ripristinare l’energia dell’accumulatore in 3,5 ore circa. Prezzi da 35.400 euro. La Gemella Cupra Leon è una media a 5 porte spaziosa e pratica ma più sportiva, nello stile, ruote in lega di 19 pollici e nella guida. Quanto al comportamento è pronto e l'aderenza è maggiore mentre i motori offrono prestazioni anche elevate.



6/11 8/11 Menu