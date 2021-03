Seat Leon e-Hybrid

La versione eHybrid, presente sia nella famiglia della berlina sia in quella della famigliare Sportstourer in vendita prezzi che partono da 35.000 euro, utilizza un sistema in cui si affiancano un motore di 1,4 litri da 150 cavalli e uno elettrico da 115 cavalli ed eroga complessivamente 204 cavalli. La batteria agli ioni di litio ad alata densità da 13 kWh assicura un'autonomia a emissioni zero che può arrivare a 64 chilometri. In modalità Ev queste Leon possono raggiungere anche i 140 all'ora. La batteria può essere collegata alla rete e ricaricata in tre ore e quaranta minuti utilizzando una wallbox da 3,6 kW e in meno di sei ore collegandola a una presa di casa.

