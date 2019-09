Seat Leon festeggia il 20° anniversario con oltre 2 milioni di unità vendute

2' di lettura

Da Mosca a Vladivostok sono oltre 9.000 i km dalla mitica Transiberiana: la stessa distanza che coprirebbero messe in fila le oltre due milioni di unità di Seat Leon vendute dal lancio nel 1999. Alle soglie del debutto della quarta generazione, Leon non solo ha superato i due milioni di unità vendute, ma l'ha fatto segnando una crescita costante delle vendite nel corso delle sue tre generazioni. L'attuale, presentata nel 2012 e tuttora sul mercato, ha superato il milione di unità vendute. Quasi il doppio della prima presentata nel 1999 (534.797 auto vendute) e un terzo in più della seconda arrivata nel 2005 con un totale di 675.915 unità vendute. Nuovi mercati e l'ampliamento della gamma con una versione familiare e le sue diverse varianti (come Leon X-Perience), sono le chiavi della crescita dell a compatt a di Barcellona. Una crescita assimilabile a quella del marchio Seat, che dal 2010 ha visto le proprie vendite crescere del 60%.

Tutte e tre le generazioni della compatta di Seat sono state disegnate, sviluppate e prodotte nello stabilimento di Martorell (Barcellona). L'italiano Giorgetto Giugiaro ha disegnato la prima, Walter de Silva la seconda e Alejandro Mesonero-Romanos la terza. Il designer spagnolo è inoltre la firma a capo del progetto della nuova generazione di Leon, che farà il suo debutto prossimamente. La Leon si è aggiudicata il WTCC nel 2008 e nel 2009, rendendo Seat il primo Marchio a imporsi con propulsori Diesel.

Se la prima generazione di Leon raggiungeva 43 mercati, l'attuale generazione è distribuita in 48 Paesi. Algeria, Ucraina e Azerbaijan sono alcuni dei mercati che si sono aggiunti negli anni.

Una curiosità? La Leon più lontana si trova in Nuova Zelanda, dove il modello è venduto dal 2017. Questa diversificazione internazionale ha fatto crescere le esportazioni di Seat, che superano l'80% della produzione totale. Le vendite nei principali mercati illustrano questa globalizzazione: con la prima generazione di Leon, Seat ha totalizzato nel mercato domestico il 38% delle vendite, mentre oggi questa cifra si è abbassata al 20% dando spazio agli altri mercati.