Seat Leon metano

La quarta generazione della compatta Seat offre un livello ancor più elevato di efficienza con l'introduzione in gamma di nuovi motori ibridi, connettività, sportività e sicurezza grazie a nuovi dispositivi tecnologici di assistenza alla guida. I numerosi sistemi adas di serie posizionano la Leon tra le vetture più sicure del segmento. La compatta spagnola è anche la prima vettura completamente connessa di Casa Seat. Nuova Seat Leon vanta una delle gamme motori più completa, che comprende cinque diverse tipologie di propulsori benzina Tsi, Diesel Tdi, metano Tgi, mild hybrid eTsi e ibrido plug-in eHybrid con trasmissione manuale a cinque e sei marce o cambio automatico Dsg a sette rapporti. Nello specifico la Seat Leon 1.5 Tgi Dsg Business è una Compatta 4 porte 5 posti della Seat lunga 437 cm, larga 180 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 300 litri. Nella versione 1.5 Tgi Dsg Business costa 28.950 euro con motore a metano di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 17 litri. Le emissioni di CO2 sono di 118 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 203 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.411 kg.

