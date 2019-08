Seat Leon: un milione di unità vendute dal 2012 La terza generazione di Seat Leon ha raggiunto il traguardo di un milione di unità vendute in tutto il mondo a partire dal lancio, avvenuto nel 2012

La terza generazione della Seat Leon ha raggiunto il milione di unità vendute dal lancio nel 2012. Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell (Spagna), l'attuale generazione di Leon è stata costruita sin dall'inizio sulla piattaforma modulare MQB del Gruppo Volkswagen, che prevedeva un investimento di 800 milioni di euro all'epoca e significava un salto in avanti senza precedenti in termini di tecnologia.

Con Leon la qualità della produzione è aumentata in linea con gli standard del Gruppo e ha consolidato 1.600 posti di lavoro diretti nello stabilimento e oltre 6.000 nell'indotto. Il successo di Leon ha contribuito a trasformare la storia recente di Seat da un punto di vista commerciale e finanziario e ha permesso un salto di qualità alla percezione dell'immagine del marchio. Allo stesso modo, ha portato ad aumentare il margine di redditività secondo il modello Seat, che ha contribuito a trasformare i numeri negativi del 2012 (-149 milioni di euro) nel migliore nella storia dell'azienda: utile dopo le tasse di 294 milioni di euro nel 2018. Leon è stato un modello chiave per incrementare le vendite in Paesi come Germania e Regno Unito, dove le consegne Seat sono cresciute rispettivamente del 70% e del 60% circa dal 2012. Leon rimane il modello più venduto di Seat, e una su quattro auto consegnate dal marchio nella prima metà del 2019 è una Leon.

Guardando alla storia di questo modello, la prima generazione fu lanciata a settembre del 1999 quindi proprio quest'anno l'auto più venduta di Seat compie 20 anni. Grazie alla “formula Leon” basata su design e funzionalità, il modello divenne la Seat più venduta della gamma superando il dominio detenuto da Ibiza negli ultimi 30 anni. Seat ha venduto in totale 2.210.712 unità di Leon: 534.797 della prima generazione, 675.915 della seconda e 1.000.000 della terza. Le vendite dell'attuale generazione rappresentano il 45% di tutte le Leon vendute in quasi vent'anni. Leon viene venduta nei cinque continenti.