Seat Leon, prevendite al via La quarta generazione della vettura spagnola è disponibile per gli oridini

1' di lettura

Seat ha aperto le prevendite in Italia della quarta generazione di Leon. Inizialmente disponibile con le motorizzazioni benzina da 1.500 cc eTSI (mild-hybrid) da 150 CV e TSI da 130 CV. Nelle prossime settimane verrà introdotta anche la Leon con il tre cilindi di 1,0 litro TSI da 90 e 110 CV di potenza e verrà ampliata la gamma delle motorizzazioni con propulsori Diesel, a metano e ibrido Plug-in. Quattro gli allestimenti disponibili: Style, Business, Xcellence e FR, con dotazioni di serie come i gruppi ottici anteriori e posteriori EcoLED, fendinebbia anteriori con funzione cornering e illuminazione interna anch'essi a LED, Virtual Cockpit con display da 10,25”, sistema di avviamento senza chiave Kessy GO, Climatronic e una gamma di sistemi di assistenza alla guida che comprende Cruise Control, Lane Assist, Front Assist con sistema di riconoscimento di pedoni e ciclisti, Sistema di rilevamento della stanchezza e Sistema e-Call (chiamata d'emergenza) già dalla versione entry level. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona presso lo stabilimento del marchio a Martorell, la nuova Leon è la prima vettura completamente connessa del Marchio, che porta il mondo digitale a bordo grazie al riconoscimento vocale, alla compatibilità con i sistemi Apple CarPlay wireless (via Bluetooth o WLAN) e Android Auto (via cavo) e alla Online Connectivity Unit dotata di SIM incorporata. I prezzi non sono ancora stati comunicati