Seat Leon sia berlina che familiare Sportstourer

La quarta generazione della Seat Leon in versione sia berlina a 5 porte che station wagon segna il debutto della prima versione ibrida ricaricabile del marchio che abbina il benzina di 1.400 cc da 150 cv con un'unità elettrica da 115 cv che consentono fino a 60 km di percorrenza in modalità a zero emissioni. Ricarica completa in meno di 6 ore o in 3,5 ore dalle ricariche rapide. Prezzi da 34.600 euro per la 5 porte e da oltre 35mila euro per la station.