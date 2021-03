Seat Leon Sportstourer, familiare con la ricarica

La Leon Sportstourer e-Hybrid unisce i vantaggi di una familiare dinamica alla praticità di un'ibrida plug-in che può viaggiare a zero emissioni per 60 km. Il sistema ibrido plug-in eroga 204 Cv di potenza massima e si basa su un motore benzina 1.400 cc da 150 cv abbinato ad un elettrico da 85 kW. La vettura può viaggiare sia in modalità elettrica che in ibrido: la tecnologia si gestisce autonomamente ed in alcune situazioni suggerisce al conducente di alzare il piede per veleggiare a zero emissioni. Prezzi da oltre 35.000 euro.