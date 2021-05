Seat Leon Sportstourer Tgi

Al pari della hatchback, la quarta generazione della Leon Sportstourer è il modello più innovativo mai realizzato da Seat e in questo ambito segna diversi primati per il Marchio spagnolo. La nuova Leon è infatti la Seat più sicura di sempre grazie anche all'introduzione di numerosi sistemi di assistenza evoluti e la prima vettura completamente connessa del Marchio essendo dotata di connettività in-car e out-car (navigazione, funzioni e servizi online), con Full Link che include Android Auto e Wireless CarPlay. La nuova generazione di Leon migliora sensibilmente anche il proprio grado di efficienza grazie all'avanzata gamma di propulsori che comprende versioni a benzina (Tsi), Diesel (Tdi), metano (Tgi), mild hybrid (eTsi) e ibride plug-in (eHybrid). Nello specifico la eat Leon Sportstourer 1.5 Tgi Dsg Fr è una Station Wagon 4 porte 5 posti della Seat lunga 464 cm, larga 180 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 480 litri. Nella versione 1.5 Tgi Dsg FR costa 31.100 euro con motore a metano di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 17 litri. Le emissioni di CO2 sono di 120 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 203 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.457 kg.

