Seat Mò eScooter

Il primo scooter prodotto dalla Casa automobilistica spagnola monta un motore a magneti permanenti inserito nella ruota posteriore che sviluppa una potenza di picco di 9 kW che gli consente di scattare da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi e di raggiungere i 95 km/h. Non è un peso piuma: 152 kg di cui 40 della sola batteria, che è comunque estraibile e si trasporta come un trolley visto che ha maniglia telescopica e rotelle. Ovviamente è anche disponibile una ricarica “diretta” tramite un cavo che esce dal sottosella e che non può essere rubato se si sfruttano le colonnine di ricarica pubbliche. Il peso della batteria si traduce però in una buona autonomia massima, che è di 130 km. Le ruote sono 15” e 14” e montano freni a disco con frenata combinata. Le modalità di guida selezionabili sono tre: Eco, City e Sport.



Potenza: 9 kW

Coppia: 240 Nm

Peso: 152 kg

Autonomia: 137 km

Velocità massima: 95 km/h

Prezzo: 6.750 euro



