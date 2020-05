Seat nuova Leon 4 allestimenti e da fine maggio

La nuova Leon già in fase di prevendita è disponibile da fine maggio in 4 diversi livelli di allestimento con prezzi stimati a partire da circa 25.000 euro. Di base c'è il livello Style a cui si aggiunge il Business, mentre quello superiore è l'Xcellence. Infine l'allestimento più completo è l'FR. La motorizzazione di base è il 4 cilindri a benzina di 1.500 cc da 130 xc, anche nella versione eTSI con l'ibrido leggero da 48 V. In seguito arriverà il 3 cilindri di 1.000 cc TSI da 90 e 110 cv, ma anche il turbodiesel 2.000 cc TDI, da 115 o 150 cv e il 1.500 cc a metano, oltre dell'ibrido da 204 cv con batterie ricaricabili.