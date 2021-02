Seat Tarraco

Seat entra nel segmento dei suv di grandi dimensioni con Tarraco, che combina design, qualità, connettività, sicurezza, stile e dinamismo ed offre una maggiore flessibilità con l'opzione a cinque o sette posti. Look deciso che trasmette eleganza, sportività e determinazione. Combina tecnologie all'avanguardia, praticità e funzionalità grazie ad un design elegante e nuovo. Nell'abitacolo Tarraco coniuga spazi ergonomici con tecnologie di infotainment e connettività all'avanguardia per consentire la massima interazione tra conducente e vettura. L'abitacolo avvolgente offre una sensazione di accoglienza, utilizzando una linea orizzontale che circonda la plancia, accentuando la sensazione di spaziosità. Il sistema di infotainment prevede un display centrale da 8” che sembra sospeso sulla plancia. In dotazione anche il Seat Virtual Cockpit, con uno schermo da 10”25. La soluzione di connettività a 360° consente l'integrazione delle tecnologie Android Auto e Apple CarPlay. Tarraco è la prima Seat ad essere dotata di gesture control (in abbinamento al sistema Navigation Plus da 8”) che consente al conducente di interagire con il display con un semplice movimento della mano, senza bisogno di toccarlo.

