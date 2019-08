Seat Tarraco, debutta la versione ibrida sull'allestimento sportivo Fr Seat ha annunciato il lancio al salone di Francoforte (12-22 settembre 2019) della versione elettrificata alla spina del suv di grandi dimensioni Tarraco di Giulia Paganoni

3' di lettura

Elettrificazione anche per i modelli più grandi. In casa Seat si lavora per rendere allargare la gamma e questa volta non stiamo parlando di un nuovo modello ma del debutto su Tarraco della motorizzazione benzina 1.4 litri Tsi da 150 cv abbinato al motore elettrico da 116 cv e un pacco batteria da 13 kWh.



Seat: periodo positivo e voglia di elettrificazione

La Tarraco ibrida plug-in s'inserisce quindi perfettamente nella strategia del marchio spagnolo verso l'elettrificazione, che includerà sei modelli elettrici e ibridi plug-in Seat e Cupra entro l'inizio del 2021.



La casa di Martorell sta ottenendo ottimi risultati in questi ultimi mesi, basti vedere che ha venduto 369.500 auto nei primi sette mesi dell'anno, con 55.200 auto vendute nel solo mese di luglio e una crescita del 7,8% rispetto al 2018. Tarraco, il suv più grande, sta contribuendo alla crescita globale del brand e sia l'arrivo dell'allestimento FR, sia della tecnologia ibrida plug-in saranno fattori chiave per il raggiungimento di questi risultati.



Disegnata e sviluppata nello stabilimento di Martorell, la Seat Tarraco viene prodotta a Wolfsburg (Germania), nel cuore del Gruppo Volkswagen. Con l'introduzione del sistema di propulsione ibrido plug-in, la Tarraco guadagnerà ulteriore efficienza, diventando un'alternativa estremamente sostenibile.



Il sistema di propulsione comprende un motore del Gruppo Volkswagen a benzina 1.4 litri Tsi da 150 cv, un motore elettrico da 116 cv e un pacco batteria agli ioni di litio da 13 kWh, offre al guidatore l'adattabilità di differenti modalità di guida. L'autonomia in elettrica è di circa 50km.