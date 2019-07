Seat:Code, il nuovo centro software Seat di Barcellona

Con l'obiettivo di adattarsi a un contesto caratterizzato dal cambiamento e per affrontare con successo la trasformazione digitale dell'azienda, Seat ha annunciato nel corso del Mobile World Congress 2019 la creazione di un centro per lo sviluppo di software. L'azienda ha ora comunicato il nome del nuovo centro, Seat:Code (Center of Digital Excellence), che lavorerà allo sviluppo di due importanti dimensioni all'interno di Seat e del Gruppo Volkswagen. Da un lato continuerà a lavorare alla trasformazione digitale e ad aumentare l'efficienza attraverso la digitalizzazione dei processi; nel contempo rafforzerà modelli di business intorno ai nuovi prodotti di mobilità, connettività e digitalizzazione dell'auto, con un focus specifico sul brand spagnolo. L'azienda annuncia inoltre la creazione della sua nuova struttura IT, guidata da Sebastian Grams, nuovo Cio di Seat. Carlos Buenosvinos sarà invece Cto del centro di nuova creazione, che incorporerà il team del Metropolis:Lab con l'obiettivo di continuare a sviluppare soluzioni innovative per migliorare la mobilità e sfruttare le sinergie con il team del centro di sviluppo software.

Buenosvinos guiderà un team di oltre 100 professionisti specializzati nello sviluppo di software. Il processo di selezione finalizzato a identificare questi nuovi profili digitali è attualmente in corso, con l'obiettivo di formare un team capace di convertire il Seat:Code in un centro di riferimento a livello mondiale per lo sviluppo di software applicati al settore della mobilità. L'azienda ha creato una piattaforma per chi desidera intraprendere il processo di selezione.