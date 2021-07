Seat/Cupra Leon plug-in, 3.109 unità

Derivata dalla Seat Leon, la Cupra Leon è una media a cinque porte spaziosa e pratica ma d’impostazione nettamente più sportiva, nello stile grazie alle ruote in lega di 19 pollici, dettagli di color rame e sedili avvolgenti e soprattutto nella guida. Già nelle Seat Leon, la piattaforma MQB del gruppo Volkswagen garantisce un comportamento preciso che qui diventa ancora più pronto e con un’aderenza maggiore, mentre i motori potenti garantiscono prestazioni molto elevati, la 2.000 cc da 300 cavalli è una vera belva. Il confort è apprezzabile per un’auto così grintosa, ma in assoluto le sospensioni sono rigide. Come nel caso della Seat, anche la Cupra ha una ricca dotazione di aiuti elettronici alla guida, un completo cruscotto digitale configurabile e un sofisticato impianto multimediale. Migliorabili alcuni dettagli, come i diffusori del clima privi della regolazione indipendente per la portata dell’aria e il quinto posto: il massiccio e spigoloso tunnel nel pavimento intralcia i piedi. Di punta la ibrida plug-in.

